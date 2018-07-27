17:37 27.07.2018 | Общество | Новости
100200009:roman_z

В Минске за футболку ДНР "бандеровцы" сломали нос белорусу

Группа неизвестных избила 42-летнего гражданина Белоруссии Сергея Лановенко.

В Минске за футболку ДНР

Порталу nn.by мужчина сообщил, что считает причиной конфликта свои политические взгляды – на нем была футболка с надписью "ДНР".

Инцидент произошел в центре белорусской столицы, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

После того, как люди в машине утвердительно ответили на вопрос Лановенко, не бандеровцы ли они, между людьми завязалась драка.

Пострадавший утверждает, что в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

Как сообщал "УРА-Информ", в Донецкой области неподалеку подконтрольной боевикам самопровозглашенной "ДНР" Горловки двое молодых людей подорвались на минном поле.


Поделиться
Читайте также:
 
Полиция начала задерживать участников крестного хода в Киеве Из-за пожаров Греции погибло уже почти деять десятков людей В Мексике из-за аномальной жары объявили чрезвычайное положение В Луганской области "заминировали" железнодорожный вокзал
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив