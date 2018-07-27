В Минске за футболку ДНР "бандеровцы" сломали нос белорусу

Порталу nn.by мужчина сообщил, что считает причиной конфликта свои политические взгляды – на нем была футболка с надписью "ДНР".

Инцидент произошел в центре белорусской столицы, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.

После того, как люди в машине утвердительно ответили на вопрос Лановенко, не бандеровцы ли они, между людьми завязалась драка.

Пострадавший утверждает, что в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.

Как сообщал "УРА-Информ", в Донецкой области неподалеку подконтрольной боевикам самопровозглашенной "ДНР" Горловки двое молодых людей подорвались на минном поле.