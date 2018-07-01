15:31 01.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Торонто иностранец устроил стрельбу среди бела дня

В центре Торонто вооруженный мужчина открыл стрельбу по пешеходам. Об этом передает Globalnews.ca.

В Торонто иностранец устроил стрельбу среди бела дня

Инцидент произошел вчера вечером, 30 июня около восьми вечера. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. По прибытии на место происшествия правоохранители не обнаружили злоумышленника. По свидетельствам очевидцев, мужчина после стрельбы сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. 

В результате двое пострадавших получили серьезные травмы грудной клетки, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую, 30-летнюю женщину, госпитализировали с ранениями, которые не были опасными.

На данный момент полиция продолжает проводить расследование, злоумышленника пока не задержали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в канадском городе Пикеринг в провинции Онтарио на фестивале еды неизвестные открыли стрельбу. В результате четыре человека были доставлены в больницы города с огнестрельными ранениями.


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