В Торонто иностранец устроил стрельбу среди бела дня

Инцидент произошел вчера вечером, 30 июня около восьми вечера. Экстренные службы на месте происшествия обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. По прибытии на место происшествия правоохранители не обнаружили злоумышленника. По свидетельствам очевидцев, мужчина после стрельбы сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

В результате двое пострадавших получили серьезные травмы грудной клетки, которые несли угрозу их жизни, а третью пострадавшую, 30-летнюю женщину, госпитализировали с ранениями, которые не были опасными.

На данный момент полиция продолжает проводить расследование, злоумышленника пока не задержали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в канадском городе Пикеринг в провинции Онтарио на фестивале еды неизвестные открыли стрельбу. В результате четыре человека были доставлены в больницы города с огнестрельными ранениями.