В Никополе водитель сбил насмерть 10-летнего мальчика - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, во время дорожно-транспортного происшествия мальчик получил тяжелые телесные повреждения. В частности, травмы оказались несовместимые с жизнью, поэтому ребенок умер, отметили врачи скорой помощи.

При этом, сотрудники правоохранительных органом заявили, что сразу после аварии 35-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Lanos скрылся с места происшествия. Однако благодаря оперативным действиям правоохранителей виновник ДТП был задержан неподалеку во дворе.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове 20-летний житель Ивано-Франковской области не справился с управлением при попытке обгона общественного транспорта и угодил в автобусную остановку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель "Ауди" и "Ланоса", обоих госпитализировали.