В Запорожской области журналисты попали в аварию - ФОТО

Об этом пишет Риа.Мелитополь.

Виновником аварии, по предварительным данным, стал водитель спортивного мотоцикла. Он проигнорировал предупреждающие конусы, которыми оградили участок дороги.

Как отметили очевидцы аварии, во время дорожного движения мотоциклист на полном ходу влетел в автомобиль, который притормозил перед ним.

При этом, правоохранители заявили, что водителю двухколесного транспортного средства больше всех пострадал. Поэтому, только ему понадобилась медицинская помощь.

"Мужчину госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести", - отметили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время следователи выясняют все причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Лупарево Николаевской области 27-летней парень не справился с управлением, после чего несколько раз перевернулся и упал на территории сельского стадиона.