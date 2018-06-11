В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщила газета Bild.

По предварительной информации, инцидент случился ранно утром в понедельник, 11 июня. Как утверждают очевидцы проишествия, столб черного дыма можно было заметить в районе аэропорта около 8 утра.

При этом сотрудники правоохранительных органов отметили, что в результате пожара пострадали несколько десятков пассажиров, которые надышались продуктами горения. В свою очередь еще шесть человек госпитализировали с респираторными поражениями

К счастью, неожиданное возгорание удалось ликвидировать спустя нескольких минут.

"Людям предоставили другой самолет", - отметили полицейские.

На данный момент пока в авиакомпани не сообщают, что стало причиной пожара и какой ущерб нанесен самолету.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Новица Калушского района Ивано-Франковской сгорело деревянное здание Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата, которая является памятником архитектуры.