19:32 11.06.2018 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие - ФОТО

В международном аэропорту Франкфурта загорелся пассажирский самолет Аirbus A340, который должен был лететь в Филадельфию. Так, в результате инцидента пострадали несколько десятков пассажиров и шесть сотрудников аэропорта.

В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщила газета Bild.

По предварительной информации, инцидент случился ранно утром в понедельник, 11 июня. Как утверждают очевидцы проишествия, столб черного дыма можно было заметить в районе аэропорта около 8 утра.

При этом сотрудники правоохранительных органов отметили, что в результате пожара пострадали несколько десятков пассажиров, которые надышались продуктами горения. В свою очередь еще шесть человек госпитализировали с респираторными поражениями

К счастью, неожиданное возгорание удалось ликвидировать спустя нескольких минут.

"Людям предоставили другой самолет", - отметили полицейские.

На данный момент пока в авиакомпани не сообщают, что стало причиной пожара и какой ущерб нанесен самолету. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе Новица Калушского района Ивано-Франковской сгорело деревянное здание Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата, которая является памятником архитектуры. 


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