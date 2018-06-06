Пограничники РФ задерживали суда из Турции и Украины - ФОТО

Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.

В своем посте Клименко написал, что в ночь на шестое июня, был задержан турецкий сухогруз EREN C на маршруте из Бердянска в Алиага.

Известно, что продолжительность задержки составила три часа. Кроме того, украинское судно SELECTA было задержано в том же районе, когда следовало по маршруту из Мариуполя в Маргера, продолжительность задержки составила примерно пять часов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитана задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко выпустили из Херсонского изолятора. Он уплатил залог в размере 35 240 гривен.