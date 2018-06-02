На Луганщине обнаружили схрон с боеприпасами и оружием - ФОТО

Находка была обнаружена в районе пасеки в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области.

В ходе следственной экспертизы были изъяты ПГ-7С, дымовая шашка, осветительная мина СМ11, три артснаряда, 30 УЗРГМ, 8 запалов УДО, 40 ВОГ 25, 12 гранат Ф1 без запала, 19 гранат РГД-5 без запала, граната РГО без запала 7 гранат РГН без запала, 7,7 тысяч патронов, 28 рельсов с патронами 5,45 мм в каждой по 15 патронов, 7 пустых магазинов к пулемету, 3 пустых магазина с АК, 2 магазина 7,62 мм с 30 патронами, 3 магазина с 30 патронами 5,45 мм, выстрелы РПГ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в гаражном помещении 40-летнего жителя Ровно полицейские изъяли целый арсенал огнестрелов и холодного оружия.