В Белой Церкви горит склад резиновых изделий, три человека пострадали - ФОТО

В результате происшествия пострадали четыре человека: два в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, еще один – получил легкие травмы. Вероятно, это работники предприятия. На данный момент на место происшествия прибыли пожарные. Информацию о возгорании подтвердила начальник пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуация в Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам, произошел пожар на территории крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек.

Причины возгорания пока неизвестны. Вместе с тем известно, что данные о возгорании поступили около шести часов вечера. Уже на месте спасатели установили, что горят складские помещения. К месту пожара направлено технику и личный состав в количестве 15 единиц техники и 67 человек личного состава.

На данный момент пожарные локализовали огонь, который уже распространился на площадь в 1000 квадратных метров. Тушения возгорания продолжается тушение.

Вместе с тем очевидцы событий сообщил в Facebook, что горит склады сдавались в аренду, поэтому хозяйственной деятельностью занимался арендатор, который занимается изготовлением лакокрасочной продукции. Причиной пожара, по версии очевидцев, стали две цистерны, вероятно с дизтопливом, которые находились в непосредственной близости со складом. Якобы из-за протекания одной из емкостей произошел взрыв, который привел к возгоранию пластиковых конструкций, находившиеся на хозяйственном дворе. Пожар быстро перекинулся внутрь склада.

Содержание складского помещения точно не известно, однако из дыр стен и потолка валит черный едкий дым. Уже организованы замеры наличия вредных веществ в воздухе на месте пожара и в центральной части Белой Церкви.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар. Позже под городом Балаклея Харьковской области, где начался пожар на территории склада с боеприпасами, огонь перекинулся непосредственно на сам склад.