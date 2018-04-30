В Кабуле вновь прогремел взрыв, пострадали 11 студентов – ФОТО

Об этом в Twitter сообщает телеканал TOLOnews.

Отмечается, что более 11 студентов были убиты в районе Даман, провинции Кандагар рядом с конвоем иностранных войск. Известно, что взрыв прогремел неподалеку конвоя зарубежных вооруженных сил.

Местные власти предполагают, что целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка".

В результате инцидента, шесть военнослужащих получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвался около полицейского участка. Инцидент произошел около здания Национального директората безопасности в городском районе Шашдарак.