13:59 30.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле вновь прогремел взрыв, пострадали 11 студентов – ФОТО

На юге Афганистана в городе Кандагар сегодня, 30 апреля, посреди площади террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли 11 учащихся медресе.

В Кабуле вновь прогремел взрыв, пострадали 11 студентов – ФОТО

Об этом в Twitter сообщает телеканал TOLOnews.

Отмечается, что более 11 студентов были убиты в районе Даман, провинции Кандагар рядом с конвоем иностранных войск. Известно, что взрыв прогремел неподалеку конвоя зарубежных вооруженных сил.

Местные власти предполагают, что целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка".

В результате инцидента, шесть военнослужащих получили ранения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвался около полицейского участка. Инцидент произошел около здания Национального директората безопасности в городском районе Шашдарак.


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