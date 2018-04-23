В Черниговской области фура вылетела в реку, два человека погибли - ФОТО

После аварии машина вылетел в реку. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Черниговской области, грузовой автомобиль приближался к мосту.

Водитель выехал на встречную полосу, чтобы "вписать" свое длинное транспортное средство в поворот. Внезапно он увидел перед собой велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения.

Вместе с тем это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла. Водителю не удалось удержать огромную машину после столкновения и грузовик вылетел за мостовое ограждение в реку.

Водитель также погиб, его тело из кабины вынимали водолазы.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве пьяный водитель маршрутки врезался во второй рейсовый микроавтобус. В результате происшествия двое пассажиров были травмированы, "скорая помощь" доставила пострадавших в больницу. При этом один из водителей оказался в нетрезвом состоянии.