На Волыни задержали крупного таможенного чиновника - ФОТО

По предварительной информации, инспектор попался во время получения взятки на сумму в 1200 американских долларов. Чиновник организовал схему вымогательства денег с автомобилистов с машинами на еврономерах, котрым он обещал беспрепятственный пропуск через границу в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года".

СБУ уже возбудило уголовное производство в отношении взяточника, ему грозит 10 и более лет лишения свободы. Также правоохранители проверят на причастность других сотрудников таможни к противоправной сделке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника Львовской местной прокуратуры.