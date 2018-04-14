15:10 14.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни задержали крупного таможенного чиновника - ФОТО

Служба безопасности Украины провела операцию по задержанию инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни. Об этом передает пресс-центр СБУ.

На Волыни задержали крупного таможенного чиновника - ФОТО

По предварительной информации, инспектор попался во время получения взятки на сумму в 1200 американских долларов. Чиновник организовал схему вымогательства денег с автомобилистов с машинами на еврономерах, котрым он обещал беспрепятственный пропуск через границу в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года".

СБУ уже возбудило уголовное производство в отношении взяточника, ему грозит 10 и более лет лишения свободы. Также правоохранители проверят на причастность других сотрудников таможни к противоправной сделке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника Львовской местной прокуратуры


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