В Словакии вышли на протест за отставку главы полиции

Отметим, что участники митинга требовали ощутимых изменений в стране и отставки главы полиции Тибора Гаспара.

По словам 38-летнего протестующего Яна Филиппа, новое правительство пока не сделала ничего, что оно будет не такое как старое". Также он считает, что расследование убийства журналиста идет ненадлежащим образом.

Тибор Гаспар, главный полицейский страны, уверен, что его отставка уничтожит возможность справедливого расследования. В то же время президент Словакии Андрей Киска поддержал требования протестующих и снова подчеркнул, что Гаспар должен уйти в отставку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции вторые сутки продолжаются массовые протесты железнодорожников. Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы.