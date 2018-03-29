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В Донецкой области горел детский сад - ФОТО

В городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в среду, 28 марта, произошел пожар в детском садике "Лесная сказка".

В Донецкой области горел детский сад - ФОТО

Администрация заведения эвакуировала из помещения 93 ребенка. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило около полуночи.

Уже на месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарных подразделений были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека персонала заведения.

При этом женщина 1961 года рождения, пытаясь быстрее покинуть место пожара, выпрыгнула из окна на второго этаже, в результате чего получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу.

Пожар был ликвидирован в течение десяти минут, заверили в ГосЧС, добавив, что причина возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются соответствующими специалистами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 28 марта, в Киеве произошел пожар у входа к станции метро " Левобережная". На время ликвидации пожара станция была закрыта на вход и выход.


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