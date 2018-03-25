17:49 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье лихач влетел в товарный состав - ФОТО

Водитель автомобиля Land Rover столкнулся товарным поездом. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье лихач влетел в товарный состав - ФОТО

Инцидент произошел в поселке Великая Копаня Виноградовского района на Закарпатье. По предварительной информации, 26-летний житель Хуста на большой скорости двигался в направлении железнодорожного перезда. 

Мужчина проигнорировал предупреждающий знак и пытался "проскочить" перед поездом. В результате подобной авантюры транспорт отбросило на несколько десятков метров, при этом сам шофер сильно не пострадал, у него диагностировали вывех плечевого сустава.

Сейчас правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах и по каким причинам произошло столкновение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавской произошла авария с участием микроавтобуса, который врезался в поезд.


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