12:37 17.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье задержали группу нелегалов

Вчера вечером на украино-венгерской границе были задержаны 5 нелегальных мигрантов. Об этом передает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

На Закарпатье задержали группу нелегалов

Инцидент произошел около населенного пункта Дыйда Береговского района на Закарпатье. Пограничники заметили передвижение группы людей нелавянской внешности в обход украинских КПП. 

Всех мигрантов задержали. Двое из задержанных - маленькие дети, одному из которых 1,5 года, а другому - 3 года. Родители не имели при себе документов, которые удостоверяли бы их личность. Они сознались, что они родом из Таджикистана. С ними также находился престарелый мужчина, он утверждает, что он родом из Узбекистана.

На данный момент на нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях. Правоохранители подозревают, что третьи лица могли организовать нелегальный канал пересечений украинской границы для иностранных лиц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе пограничного КПП “Горск” Черниговский пограничный отряд провел задержание разыскиваемого насильника-рецидивиста.


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