В Днепропетровской области школьник смертельно расправился с семьей

Как сообщает региональное управление Нацполиции, ученик 11 класса пришел к соседям и убил ножом 30-летнего мужчину и 4-летнего мальчика. Также 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была госпитализирована.

По словам полицейских, после расправы над семьей парень скрылся с места преступления.

На поиски злоумышленника был брошен весь личный состав Павлоградского отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали. Как оказалось, парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв.

Во время обысков на месте происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и его мотив. Подозреваемому грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может предъявить доказательства причастности властей России к отравлению Сергея Скрипаля.