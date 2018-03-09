В Сумах произошел пожар

Инцидент произошел в одном из частных домов по улице Лучанская. В пожарную службу уведомление о возникновении огня поступило от соседей.

На место происшествия прибыли две бригады спасателей. Из-за деревянной конструкции здания дым распространился по всему помещению. Пожарным пришлось применить специальные средства защиты. При проведении спасательной операции в одной из комнат на полу было обнаружено тела двух пенсионеров - хозяина дома 1964 года рождения и его сожительницы, ее личность не установлена.

На кухне было обнаружено тело старика 1956 года рождения. Пожарные рассматривают версию о неосторожном поведении с табачными изделиями, что привело к возникновению пожара. Все трое жильцов погибли от удушья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве горел бизнес-центр "Олимпийский".