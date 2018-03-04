18:56 04.03.2018 | Происшествия | Новости
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Капитан "Фиорентины" умер при неизвестных обстоятельствах

Защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори нашли мертвым в гостиничном номере. Об этом передает официальный сайт клуба.

Капитан

На момент смерти игроку было всего 32-года. В ходе следственной экспертизы тела не было найдено следов насильственной смерти.

"Мы призываем с уважением относиться к чувствам семьи покойного", - говорится в официальном уведомлении на сайте. 

Руководство команды отменило матч "Фиорентины" с "Удинезе", который должен был пройти сегодня вечером. Также из-за смерти Астори перенесен матч "Дженоа" - "Кальяри".

Астори является "старейшиной" итальянской "Фиорентины". Играть в составе "фиалок" он начал с 2015 года. В 2011 году футболист начал выступать в составе национальной сборной, а в 2013 году стал призером Кубка конфедераций.

В текущем сезоне Астори успел сыграть за клуб лишь 27 матчей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", итальянский специалист Карло Анчелотти назван фаворитом на должность главного тренера национальной команды.


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