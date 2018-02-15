На Ровенщине добытчики янтаря напали на полицейских, есть пострадавшие

Старателей всего было около 200 человек. В результате инцидента пострадали пять полицейских.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области, на данный момент трое из нападавших задержаны. При этом, как пояснил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции области Александр Панасюк, стычка произошла в урочище Осов.

Около часу дня полицейские из роты особого назначения обеспечивали охрану сотрудников лесных хозяйств. Они при помощи экскаватора закапывали ямы и рвы, образованные в результате незаконного промысла.

В это время их окружили около 200 человек, которые требовали покинуть территорию, позволить добывать янтарь и угрожали убийством, в случае невыполнения их требований.

При этом во время стычки злоумышленники в грубой форме оказали сопротивление правоохранителям, наносили им удары деревянными палками, повредили автомобиль, срезали деревья, чем заблокировали выход из лесного массива, - рассказал Панасюк, добавив, что на месте происшествия удалось задержать семерых активных участников беспорядков. Трем злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении массовых беспорядков и задержали, они находятся в изоляторе временного содержания

По данному факту открыто досудебное расследование по статьям Массовые беспорядки, Сопротивление представителю правоохранительного органа, Вмешательство в деятельность правоохранительного органа и Угроза или насилие в отношении юриста правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы, отмечают в отделе коммуникации полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно сотрудники полиции задержали мужчину, который в сумке вез десять килограммов янтаря. Правоохранители изъяли солнечный камень, а мужчину задержали.