Под Киевом от взрыва гранаты пострадали три человека - ВИДЕО, ФОТО

В результате инцидента три человека получили ранения. Как сообщают пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал.

При этом один из осколков ранил злоумышленника. В результате инцидента в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 63-летний мужчина. Правоохранители провели у него в доме обыск и обнаружили, кроме окровавленной одежды и смывов крови в автомобиле, огнестрельное устройство.

Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает. Полиция квалифицирует происшествие как покушение на убийство. Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Алчевск, подконтрольном боевикам самопровозглашенной ЛНР, прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

В результате взрыва гранаты РГД-5 повреждено остекление лестничной клетки с первого по третий этажи. Также в результате сильного взрыва были повреждены осколками стен и входные дверей двух квартир.