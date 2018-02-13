Под Киевом от взрыва гранаты пострадали три человека - ВИДЕО, ФОТО
В понедельник, 12 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области взорвалась граната.
В результате инцидента три человека получили ранения. Как сообщают пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал.
При этом один из осколков ранил злоумышленника. В результате инцидента в реанимацию попали трое мужчин-одноклассников с травмами различной степени тяжести. Сейчас за их жизнь борются врачи.
Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 63-летний мужчина. Правоохранители провели у него в доме обыск и обнаружили, кроме окровавленной одежды и смывов крови в автомобиле, огнестрельное устройство.
Несмотря на неопровержимые доказательства, свою вину мужчина не признает. Полиция квалифицирует происшествие как покушение на убийство. Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.