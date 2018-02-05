21:56 05.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185820:Polishuk

Пожар на маслозаводе под Николаевом тушили семь часов - ВИДЕО, ФОТО

В поселке Брезанка Николаевской области, где в понедельник, 5 февраля, горел склад на территории маслоэкстракционного завода, спасатели тушили огонь семь часов.

Пожар на маслозаводе под Николаевом тушили семь часов - ВИДЕО, ФОТО

К счастью, никто во время возгорания не пострадал. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на данный момент пожар на маслозаводе полностью потушен. При этом площадь пожара составил 2 400 квадратных метров.

По информации спасателей, возгорание началось на крыше склада. Из-за того, что здание оказалось старой застройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области в селе Березанка загорелись склады маслозавода.

Поделиться
Читайте также:
 
На Мальдивах президент объявил чрезвычайное положение В Индонезии наводнение уже убило два человека На Полтавщине депутат горсовета организовал преступную группировку - ГПУ Рада во вторник рассмотрит постановление о польском "антибандеровском законе", - Парубий
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив