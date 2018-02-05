Пожар на маслозаводе под Николаевом тушили семь часов - ВИДЕО, ФОТО

В поселке Брезанка Николаевской области, где в понедельник, 5 февраля, горел склад на территории маслоэкстракционного завода, спасатели тушили огонь семь часов.
К счастью, никто во время возгорания не пострадал. Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, на данный момент пожар на маслозаводе полностью потушен. При этом площадь пожара составил 2 400 квадратных метров.
По информации спасателей, возгорание началось на крыше склада. Из-за того, что здание оказалось старой застройки с деревянными перекрытиями, огонь успел охватить всю крышу здания.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области в селе Березанка загорелись склады маслозавода.