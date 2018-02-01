17:54 01.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Марокко задержали группу боевиков "Исламского государства"

В Марокко правоохранители провели операцию по задержанию семерых боевиков террористической организации "Исламского государства". Об этом передает Reuters.

В Марокко задержали группу боевиков

Сообщается, что в ходе обыска помещения было обнаружено целый арсенал различного стрелкового оружия, а также электронные устройства необходимые для изготовления радиоуправляемых мин и бомб. В заявление Министерства внутренних дел Марокко говорится, что группировка боевиков, вероятно, готовила масштабные теракты по всей стране. Террористы готовились совершить первый теракт в районе северного города Танжер.

Имена задержанных не называют, среди задержанных есть и граждане Марокко. 

По всей стране начиная с 2002 года распространилась целая сеть джихадистов, которые ведут подпольную деятельность в пользу ИГИЛ. По предварительной информации, правоохранители имеют выход на 50 таких группировок. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики террористической группировки " Исламское государство" напали на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти афганских военных.

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