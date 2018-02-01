В Марокко задержали группу боевиков "Исламского государства"

Сообщается, что в ходе обыска помещения было обнаружено целый арсенал различного стрелкового оружия, а также электронные устройства необходимые для изготовления радиоуправляемых мин и бомб. В заявление Министерства внутренних дел Марокко говорится, что группировка боевиков, вероятно, готовила масштабные теракты по всей стране. Террористы готовились совершить первый теракт в районе северного города Танжер.

Имена задержанных не называют, среди задержанных есть и граждане Марокко.

По всей стране начиная с 2002 года распространилась целая сеть джихадистов, которые ведут подпольную деятельность в пользу ИГИЛ. По предварительной информации, правоохранители имеют выход на 50 таких группировок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики террористической группировки " Исламское государство" напали на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле, в результате чего погибли не менее пяти афганских военных.