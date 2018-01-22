В Австралии пассажирский поезд врезался в ограждение на станции - ФОТО

Как сообщает местное издание Sydney Morning Herald, поезд, подъезжая к перрону станции "Ричмонд" не успел затормозить и врезался в буферный упор в конце платформы.

Пассажиры в результате аварии получили серьезные травмы. На место происшествия прибыли 17 бригад скорой помощи, пожарные и три вертолета.

На данный момент причины аварии не сообщается. В свою очередь представитель железнодорожной системы Сиднея Говард Коллинз назвал происшествие "чрезвычайным".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на юго-востоке Франции в четверг, 14 декабря, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии четверо человек погибли. Среди погибших двое детей.