08:15 22.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Австралии пассажирский поезд врезался в ограждение на станции - ФОТО

На северо-западе Сиднея на железнодорожной станции, пассажирский поезд въехал в ограждение на станции. По меньшей мере от столкновения пострадали 16 человек, в том числе машинист.

В Австралии пассажирский поезд врезался в ограждение на станции - ФОТО

Как сообщает местное издание Sydney Morning Herald, поезд, подъезжая к перрону станции "Ричмонд" не успел затормозить и врезался в буферный упор в конце платформы.

Пассажиры в результате аварии получили серьезные травмы. На место происшествия прибыли 17 бригад скорой помощи, пожарные и три вертолета.

На данный момент причины аварии не сообщается. В свою очередь представитель железнодорожной системы Сиднея Говард Коллинз назвал происшествие "чрезвычайным".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на юго-востоке Франции в четверг, 14 декабря, школьный автобус столкнулся с поездом. В результате аварии четверо человек погибли. Среди погибших двое детей.

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