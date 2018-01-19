07:29 19.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Рио-де-Жанейро машина въехала в толпу людей, 15 человек пострадали - ФОТО

В Бразилии в четверг вечером, 18 января, автомобиль наехал на пешеходов.

В Рио-де-Жанейро машина въехала в толпу людей, 15 человек пострадали - ФОТО

В результате инцидента пострадали не менее 15 человек. Как сообщает телеканал Globo, ссылаясь на словам сотрудников спасательных служб, авария произошла около полуночи по киевскому времени на набережной Копакабана в городе Рио-де-Жанейро.

В это время на набережной и велосипедной дорожке вдоль нее было много людей. Очевидец утверждает, что автомобиль двигался на очень скорости. Стулья летели во все стороны, мы не понимали, что происходит и что это была машина до тех пор, пока сами не увидели. Также мы увидели людей, лежащих на земле, - рассказал мужчина.

Вместе с тем водитель, который находился за рулем автомобиля, уже задержан, им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Он утверждает, с ним случился эпилептический припадок.

Позже в его машине действительно были обнаружены препараты от эпилепсии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в австралийском городе Мельбурне в четверг утром, 21 декабря, автомобиль наехал на пешеходов. По предварительным данным в результате аварии пострадали 12 человек. При этом несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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