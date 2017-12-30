13:18 30.12.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове в результате ДТП погибли трое человек - ФОТО

Сегодня ночью, 30 декабря, на окружной дороге Харьков – Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло три человека. Еще по меньшей мере двое получили травмы различной степени тяжести.

В Харькове в результате ДТП погибли трое человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, столкнулись автомобили BMW и ВАЗ. Так, водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

К сожалению, 53-летний водитель и два пассажира ВАЗ от полученных повреждений погибли на месте.

В данный момент личность пассажира BMW и одного из пассажиров ВАЗ, а также обстоятельства аварии устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Сиэтл американского штата Вашингтон, по меньшей мере пять человек получили травмы в результате наезда фургона. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

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