В Таиланде при обрушении карусели пострадали 15 людей - ФОТО

Примечательно, что инцидент произошел сразу после запуска карусели в виде осьминога, от нее оторвались две тележки с пассажирами, а сама конструкция резко остановилась и накренилась.

Вместимость карусели составляет 40 человек. После аварии, все пострадавшие были госпитализированы. Большинство жаловалось на растяжения и синяки на ногах, а у одного человека сломана лодыжка.

Прибывшая на место происшествия полиция допросила оператора и владельца аттракциона. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности гидравлической системы карусели.

В данное время полиция расследует все причины случившегося.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на трассе Киев-Чоп около пригорода Львова перевернулся бензовоз с горючим. В результате инцидента никто не пострадал. По прибытии на место происшествия спасатели залили топливо пескосмесью и создали специальную пенную подушку, так как горючее разлилось по всей дороге.