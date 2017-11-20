В Таиланде при обрушении карусели пострадали 15 людей - ФОТО

В южной стороне города Бангкока в результате падения карусели, в меньшей мере пострадали около 15 человек. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post.
Примечательно, что инцидент произошел сразу после запуска карусели в виде осьминога, от нее оторвались две тележки с пассажирами, а сама конструкция резко остановилась и накренилась.
Вместимость карусели составляет 40 человек. После аварии, все пострадавшие были госпитализированы. Большинство жаловалось на растяжения и синяки на ногах, а у одного человека сломана лодыжка.
Прибывшая на место происшествия полиция допросила оператора и владельца аттракциона. По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности гидравлической системы карусели.
В данное время полиция расследует все причины случившегося.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на трассе Киев-Чоп около пригорода Львова перевернулся бензовоз с горючим. В результате инцидента никто не пострадал. По прибытии на место происшествия спасатели залили топливо пескосмесью и создали специальную пенную подушку, так как горючее разлилось по всей дороге.