В Ивано-Франковске изъяли партию наркотиков стоимостью более 1 млн гривен - ФОТО

Правоохранители в Ивано-Франковске у местного жителя изъяли наркотики на сумму более 1 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.
Как отмечается, сотрудники полиции нашли марихуану и две единицы незарегистрированного оружия травматического действия, оснащенные боеприпасами.
В данный момент мужчине сообщили о подозрении. Сейчас злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", при помощи служебной собаки было выявлено 16 пакетов марихуаны на админгранице с Крымом. При осмотре транспортного средства при помощи служебной собаки под обшивкой пограничники совместно с СБУ и ГФС обнаружили 16 пакетов наркотического вещества.