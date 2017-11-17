В Ивано-Франковске изъяли партию наркотиков стоимостью более 1 млн гривен - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

Как отмечается, сотрудники полиции нашли марихуану и две единицы незарегистрированного оружия травматического действия, оснащенные боеприпасами.

В данный момент мужчине сообщили о подозрении. Сейчас злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", при помощи служебной собаки было выявлено 16 пакетов марихуаны на админгранице с Крымом. При осмотре транспортного средства при помощи служебной собаки под обшивкой пограничники совместно с СБУ и ГФС обнаружили 16 пакетов наркотического вещества.