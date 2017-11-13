В Сумах машина провалилась под асфальт

При этом водитель еле успел выскочить из транспортного средства. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во дворе проспекта Лушпы.

В яму, которую оставили коммунальщики после порыва водопровода машина почти на половину ушла под асфальт. По словам местных жителей, недавно на месте происшествия коммунальщики устраняли порыв, засыпали яму песком, и так и оставили.

Сам водитель рассказал, что не заметил присыпанной ямы, припарковался и вдруг машина стала сползать под землю. К счастью он не пострадал.

Сейчас полиция пытается достать из яма внедорожник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве утром в понедельник, 13 ноября, на ходу загорелся один из вагонов скоростного трамвая. К счастью никто в результате инцидента не пострадал. Вместе с тем движение транспорта в час пик было приостановлено.