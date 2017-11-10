20:41 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине задержали мошенников-торговцев криптовалютой

В Украине правоохранители задержали преступную группу, которая предлагала инвесторам вложиться в покупку криптовалюты. Об этом передает  пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В Украине задержали мошенников-торговцев криптовалютой

Злоумышленники с целью личного обогащения создали фейковый коммерческий проект под названием "SwisCoin", на который преступники собирали деньги с различных спонсоров и инвесторов для продвижения и развития стартапа. С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта злоумышленниками в сети Интернет.

Инвесторов мошенники "кормили" обещаниями об получении огромных прибылей в случае начального вложения крупных сумм. На данный момент всех горе аферистов взяли под стражу, им избирают меру пресечения, им грозит более 10 лет лишения свободы за организацию преступной деятельности и хищения в особо крупных размерах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение девяти месяцев этого года Национальный банк Украины в ходе проверок выявил 101 нелегальный пункт обмена валют.


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