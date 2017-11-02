08:14 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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У берегов Мексики произошло землетрясение

В акватории Тихого океана у побережья Мексики в ночь на четверг, второго ноября, произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.

У берегов Мексики произошло землетрясение

Об этом говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр зафиксирован около двух ночи по местному времени. Землетрясение имело координаты 14.97 градуса северной широты и -94.04 градуса западной долготы.

Он находился в 182 км к юго-востоку от города Салина-Крус.

Как сообщили в ведомстве,  интенсивность сотрясения в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", В центре полуострова Камчатка произошло глубинное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3 баллов по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 232 километрах, поэтому землетрясение является глубинным.


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