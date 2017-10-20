В России мужчина убил гадалку после 20 лет сеансов

По версии следствия, примерно с 1997 года обвиняемый неоднократно обращался к пострадавшей за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах.

Когда мужчина в очередной раз пришел к гадалке, он 13 раз ударил ее ножом.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и совершил убийство в состоянии невменяемости.

При этом он дал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Но оно направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительного лечения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения. В Харькове мужчина совершил убийство, забив своего знакомого до смерти.