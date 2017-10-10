Иностранец пытался вывезти из Украины разведывательное устройство

По словам пограничников, на пункт пропуска "Угринов" на выезд из Украины прибыл легковой автомобиль Range Rover. Иномарка литовской регистрации под управлением гражданина Литвы следовала по полосе движения "зеленый коридор.

Во время проверки автомобиля правоохранители заметили обеспокоенность водителя и решили провести углубленный осмотр.

В багажном отделении обнаружили составную часть мобильного автоматического КВ радиопеленгатора Р-355 "Черемуха-1" 1968 года выпуска.

Сейчас устройство установленным порядком передано сотрудникам фискальной службы. В данное время продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Турция завершила возведение стены на границе с Сирией. Возведение заграждения призвано предотвратить проникновение террористов в Турцию.