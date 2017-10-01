21:32 01.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине поезд столкнулись с грузовиком, есть пострадавшие

В воскресенье, 1 октября, в Старосамборском районе Львовской области электропоезд столкнулся с грузовик.

На Львовщине поезд столкнулись с грузовиком, есть пострадавшие

В результате аварии три человека получили травмы. Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, дорожно-транспортное происшествие произошло после четырех часов дня.

По предварительным данным сотрудники полиции установили, что водитель самодельного автомобиля "ГАЗ-66" перевозил дрова. На регулируемом железнодорожном переезде водитель не остановился на мигающий сигнал светофора со звуковым сигналом.

В итоге грузовик врезался в электропоезд сообщением "Сянки - Львов". При этом поезд протянул "ГАЗ-66" по пути примерно 20 метров, после чего автомобиль отбросило в сторону. Сам водитель грузовика получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому. Травмы также получили пассажиры поезда. У одного из них медики диагностировали посттравматическую тупую травму живота, разрыв селезенки, перелом ребра, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у другого - ушиб позвоночника, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе Каменец-Подольского и Дунаевецкого районов Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в котором три человека погибли и еще трое травмированы.


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