12:15 27.08.2017 | Происшествия | Новости
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Около 30 человек пропали без вести из-за урагана "Харви" в Техасе

В американском штате Техас из-за урагана "Харви" по меньшей мере 30 человек пропали без вести. Об этом сообщает USA Today.

Около 30 человек пропали без вести из-за урагана

Как отмечается, от последствий урагана получили многочисленные травмы еще столько же человек. При этом в затронутых стихией районах 300 тыс. человек остаются без электричества.

По словам шерифа округа Аранзас Билла Миллса, жертвами природной стихии стали два человека. 

В связи с этим руководство города призывает людей держаться подальше от дорог.

Также отметим, что два муниципалитета округа Аранзас, Рокпорт, с населением в 10 000 человек и близлежащий порт Аранзас, взяли на себя основную тяжесть бури, когда она врезалась в побережье в конце пятницы.

Кроме того, соседний Порт Аранзас с населением 4 тыс. человек был особенно уязвим на узкой полосе острова Мустанг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в курортном городе Скадовск Херсонской области ураган снес крышу гостиницы, которая упала на припаркованые авто. 


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