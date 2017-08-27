Около 30 человек пропали без вести из-за урагана "Харви" в Техасе

Как отмечается, от последствий урагана получили многочисленные травмы еще столько же человек. При этом в затронутых стихией районах 300 тыс. человек остаются без электричества.

По словам шерифа округа Аранзас Билла Миллса, жертвами природной стихии стали два человека.

В связи с этим руководство города призывает людей держаться подальше от дорог.

Также отметим, что два муниципалитета округа Аранзас, Рокпорт, с населением в 10 000 человек и близлежащий порт Аранзас, взяли на себя основную тяжесть бури, когда она врезалась в побережье в конце пятницы.

Кроме того, соседний Порт Аранзас с населением 4 тыс. человек был особенно уязвим на узкой полосе острова Мустанг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в курортном городе Скадовск Херсонской области ураган снес крышу гостиницы, которая упала на припаркованые авто.