В Черниговской области произошел взрыв, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в хозяйстве жителя пригородного села произошел взрыв от которого пострадали два человека.

По словам правоохранителей, на месте взрыва обнаружены фрагменты взрывного устройства, ​​гранаты Ф-1, и рычаг от запала.

Кроме того, во время происшествия в доме находились владелица квартиры, двоюродный брат ее супруга. В результате пострадавших немедленно госпитализировали в ближайшую больницу, но человек во время операции умер.

В свою очередь очевидцы проишествия утверждают, что в хозяйство владелицы квартиры зашел двоюродный брат ее мужа, ранее судимый, который проживал в дачном доме соседнего садового общества.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину взрыва.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст. 264 УК Украины. По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мужчина и женщина получили ранения при взрыве мины в лесополосе около поселка Березовое Марьинского района.