В Черниговской области произошел взрыв, есть погибший - ФОТО

В Черниговской области произошел сильнейший взрыв гранаты, в результате чего один человек погиб. При этом еще двое людей получили многочисленные травмы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.
Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в хозяйстве жителя пригородного села произошел взрыв от которого пострадали два человека.
По словам правоохранителей, на месте взрыва обнаружены фрагменты взрывного устройства, гранаты Ф-1, и рычаг от запала.
Кроме того, во время происшествия в доме находились владелица квартиры, двоюродный брат ее супруга. В результате пострадавших немедленно госпитализировали в ближайшую больницу, но человек во время операции умер.
В свою очередь очевидцы проишествия утверждают, что в хозяйство владелицы квартиры зашел двоюродный брат ее мужа, ранее судимый, который проживал в дачном доме соседнего садового общества.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину взрыва.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст. 264 УК Украины. По данной статье предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мужчина и женщина получили ранения при взрыве мины в лесополосе около поселка Березовое Марьинского района.