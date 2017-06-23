В Румынии за торговлю людьми задержаны 35 подозреваемых

Как отмечается, операция проводилась 19 июня.

При этом местные правоохранительные органы провели обыски в 71 доме, в ходе которых нашли наличные средства в разных валютах. В часности, евро, румынский лей, швейцарский франк, доллары и шведские кроны.

Также были изъяты 500 г. золота и 34 часов-премиум класса на сумму 210 тыс. евро, восемь люксовых автомобилей стоимостью 200 тыс. евро и другое имущество на сумму 1,2 млн евро, в том числе 24 ноутбука, 92 смартфона, девять планшетов и два жестких диска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", злоумышленники, прибыв в столичный аэропорт "Киев", пробовали вывезти за границу двух украинок. Так, гражданок Украины вывозили на Кипр, чтобы там их сексуально эксплуатировать.