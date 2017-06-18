21:32 18.06.2017 | Происшествия | Новости
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Посольство Украины в Португалии рекомендует воздержаться от поездок в охваченную пожаром местность

В ночь на воскресенье, 18 июня, в Португалии вспыхнул крупный пожар, который по состоянию на шесть часов вчера унес жизни 58 человек.

Посольство Украины в Португалии рекомендует воздержаться от поездок в охваченную пожаром местность

Около 60 человек являются травмированными, 18 из которых в тяжелом состоянии. Всех их разместили в больницах городов Коимбра, Порту и Лиссабон. Зафиксировано также значительное количество разрушенных домов в окрестных селах.

Пожар продолжает распространяться, угрожая окружающим поселениям. В связи с чем посольство Украины в Португальской Республике рекомендует воздержаться от посещения лесной местности в Педрогау Гранде, где все еще бушует пожар.

Как сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины, гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб.

Просим граждан быть осмотрительными, сообщать о возникновении пожаров или попадания в опасную ситуацию в первую очередь португальские пожарно-спасательные службы по номеру 112, - призывают украинские дипломаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МИДе сообщили, что украинцев среди пострадавших в результате пожара в Португалии нет.


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