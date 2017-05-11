Боеприпасы изъяли у жителя Запорожья

В сообщении говорится, что в полицию поступило заявление от гражданки о хранении по месту ее проживания боеприпасов. На адрес выехали правоохранители.

В результате проверки было обнаружено и изъято 4,3 кг взрывчатки, гранату "Ф-1" с запалом, две гранаты к автоматическому гранатомету и автоматные патроны.

Также выяснилось, что незаконное имущество принадлежит мужу заявительницы. Открыто уголовное производство. Ведется следствие касательно происхождения боеприпасов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами.