Во Львове парень зарезал девушку

Утром 19-го апреля во львовскую полицию сообщили о том, что в городе совершено убийство.
Оказалось, что из окна многоэтажки выпал мужчина – рассказали сегодня в пресс-службе львовской полиции. Также известно, что на лестничной площадке между 21-летним местным жителем и 22-летней девушкой – также жительницей Львова, произошел конфликт.
В ходе него мужчина ударил девушку ножом три раза в живот и в грудь, а потом выбросился из окна. Молодая женщина умерла на месте – от тяжести нанесенных ей увечий. А парня отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас в полиции выясняют все детали случившегося.
Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в 2017-ом году застрелили человека.