В 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности на дорогах

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В ДТП погибли 7 человек, травмированы - 68 человек. Ситуация с аварийностью на автодорогах десяти регионов оценена как критическая. В четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на протяжении минувших суток критическая по уровню аварийности ситуация (рост числа ДТП на 50% и более) зафиксирован в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях.

Кроме того, высокий уровень аварийности (рост числа ДТП от 10 до 50%) зафиксирован в Ровенской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", критической п аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.