Экс-директор базы отдыха устроил стрельбу в Харьковской области

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение, что неизвестные пытаются проникнуть на территорию базы.

В свою очередь, при выезде на место происшествия, правоохранители установили, что 38-летний новый директор базы вместе с друзьями приехал отдыхать. При этом 46-летний бывший директор базы, находясь также на этой территории, подошел к ним и стал стрелять из собственного гладкоствольного ружья, ранив в голову одного из граждан.

"Новый директор в целях самозащиты совершил выстрелы из травматического оружия в сторону 46-летнего мужчину и также ранил его", - говорится в сообщении.

Отметим также, что с места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Кроме того, оба пострадавших доставлены в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Экс-директору базы вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ст.15, п.1 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. В настоящее время Следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее неизвестный мужчина трижды выстрелил в 25-летнего иностранца на бульваре Леси Украинки в Киеве, гражданин другого государства госпитализирован.