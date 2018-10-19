14:17 19.10.2018 | Дайджест | Новости 100206057

Владимир Путин провозгласил конец гегемонии США

Генри Фой, Financial Times

"Президент России Владимир Путин, провозгласив конец однополярного мира, в котором доминируют США, проигнорировал ухудшение отношений с Западом и похвалил расцветающую дипломатическую дружбу с Азией и Ближним Востоком", - передает корреспондент Financial Times Генри Фой.


"В своем обширном выступлении на ежегодном форуме "Валдай" Путин раз за разом возвращался к мысли о том, что причиной многих мировых бед является гегемония США, но что ее закат создает возможности для России и ее друзей", - пишет журналист.

"Империя всегда думает, что она может допустить какие-то ошибочки... Потому что ее мощь такова, что это ничего не значит. Но количество этих издержек и ошибочек неизбежно нарастает, наступает момент, когда с этим уже не справиться..." - приводит журналист слова Путина.

По словам Путина, Дональд Трамп слышит его аргументы и не так невосприимчив к советам, как полагают некоторые американские СМИ. Он добавил, что, по его мнению, американский лидер стремится восстановить хорошие отношения с Россией.

Впервые прокомментировав предполагаемое убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги в Стамбуле, Путин продемонстрировал поддержку в адрес королевства. Он заявил, что на данный момент не видит причин ухудшать теплые отношения с Эр-Риядом, и предположил, что США могут нести некоторую ответственность за его судьбу.

Путин также объявил о предоставлении Египту кредита на строительство АЭС и обрисовал планы передать военные технологии Пекину и разрешить китайским сельскохозяйственным компаниям инвестировать в российский Дальний Восток.

Источник: Инопресса


Владимир Путин  гегемония США  Трамп  

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