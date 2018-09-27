Непопулярная путинская пенсионная реформа принята

Пьер Авриль, Le Figaro

Кремль в конце концов повысил пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми. Госдума послушно приняла во втором, основном чтении проект пенсионной реформы, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Интересный парламент эта российская Госдума, где депутаты, которые на заседании рьяно выступают против законопроекта и организовывают митинги, в момент голосования решают единогласно поддержать его главные положения. Так произошло в среду с крайне непопулярной пенсионной реформой, когда парламентарии-националисты из ЛДПР, центристы из "Справедливой России" и коммунисты из КПРФ - все без исключения добавили свои голоса к голосам своих коллег из прокремлевской партии "Единая Россия", дабы одобрить поправки Владимира Путина, которые в масштабах всей страны похожи на нечто вроде социальной революции", - иронизирует автор статьи.

29 августа, столкнувшись с невиданной публичной фрондой, глава Кремля решил довести до 60 лет - вместо 63 лет в первоначальном тексте законопроекта - пенсионный возраст для женщин. Между тем это все равно представляет собой продление на пять лет продолжительности их трудовой деятельности, отмечает журналист. Зато глава государства оставил неизменными параметры в отношении мужчин, которые уйдут на пенсию в 65 лет вместо сегодняшних 60.

Нынешний пенсионный возраст (55 и 60 лет) был установлен в 1932 году при Сталине, над этой пороговой величиной постепенно один за другим стали образовываться множество специальных режимов, которыми сегодня пользуются почти 11 млн наемных трудящихся, то есть треть лиц, выходящих на пенсию: оленеводы арктической тундры, работники целлюлозно-бумажной промышленности, врачи, металлурги Норильска, говорится в статье.

Пенсионная реформа позволит сэкономить около 20 млрд евро, аргументировал президент, что не возымело заметного действия на общественное мнение: примерно 75% россиян враждебно относятся к проекту, сообщает Авриль.

Большая часть из 300 поправок, предложенных парламентской оппозицией, касались облегчения положения отдельных профессиональных категорий. В 8 из 9 дальневосточных регионов, в 9 из 12 регионов Сибири ожидаемая средняя продолжительность жизни для мужчин ниже запланированного пенсионного возраста, подчеркнула КПРФ, требуя послабления для этих регионов, передает автор статьи. "Отложим пенсионную реформу на двадцать лет, чтобы она была безболезненной и позволила людям подготовиться к ней", - предложил Сергей Иванов (ЛДПР), по его мнению, будущее активное поколение не в состоянии будет оплатить пенсии старшего поколения: "Треть молодежи до 20 лет вообще хочет навсегда уехать из России, треть будет работать неофициально и еще треть живет исключительно сегодняшним днем, ни копейки не откладывая на будущее", - уточнил депутат-националист.

Все эти поправки были отклонены, и у их авторов не оставалось иной альтернативы, кроме как проголосовать в пользу смягчений, предложенных Владимиром Путиным, комментирует автор статьи. Российский президент - это "то, что нас объединяет", радостно сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, и никто не опроверг его слов.

Источник: Инопресса