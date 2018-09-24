Игра в санкционную рулетку продолжается

Эксперты считают, что новые санкции США в отношении России за поставки российских вооружений в Китай задуманы как сигнал другим странам - в первую очередь Индии и Турции. "За торговой войной, которую Трамп развязал для защиты американских компаний, прячется грубая стратегия, цель которой - затормозить неудержимый натиск Пекина, стремящегося стать мировой державой вместо США", - полагает El Pais. По мнению обозревателей, эта тактика может обернуться для США бумерангом, заставив сплотиться Китай и Россию.

Эксперты считают, что новые санкции США в отношении России задуманы как сигнал другим странам, чтобы те закупали поменьше российского оружия, пишет журналист The Wall Street Journal Сэмюэл Рубенфельд по поводу мер в отношении российских юридических и физических лиц, а также китайского ведомства и его директора, о которых США объявили на прошлой неделе.

Как заявили в четверг высокопоставленные чиновники журналистам на телеконференции, "одна лишь угроза санкций, вероятно, предотвратила поставки вооружений общей стоимостью несколько миллиардов долларов", сообщает издание.

Ричард Нефью, который в бытность чиновником Госдепартамента США курировал вопрос санкций, "сказал, что включение китайской организации в санкционный список, наряду с высказываниями американских чиновников, - неявная угроза в адрес Турции и Индии, заключивших соглашения о поставке вооружений с Россией", пишет автор.

Джудит Ли из фирмы Gibson Dunn & Crutcher LLP сочла особенно важным то, что США включили в список лиц, с которыми не рекомендуется сотрудничать иностранным правительствам и компаниям, еще 33 российских юридических и физических лица.

"Их включение в список не является прямым наложением санкций. Скорее, сказала Ли, это предостережение тем, кто совершает "существенные транзакции" с фигурантами списка, - предостережение, что они сами могут попасть под санкции", - пересказывает газета. А фигуранты списка, даже если их активы не будут заморожены, "обнаружат, что изолированы от глобальной коммерции", сказала Ли.

"Еще одним бумерангом" называет введенные США санкции испанская El Pais.

"За торговой войной, которую Дональд Трамп развязал для защиты американских компаний, прячется грубая стратегия, цель которой - затормозить неудержимый натиск Пекина, стремящегося стать мировой державой вместо США", - полагает обозреватель Карлос Ярнос.

"Новейшие санкции, введенные за поставки российских вооружений в Китай, - самый очевидный признак этой тактики, которая может обернуться против США", - продолжает автор. По его мнению, желание наказать Россию и предостеречь другие страны - единственное объяснение столь яростной реакции на контракт о поставках "Су-35" и "С-400", подписанный Россией и Китаем еще в 2015 году, то есть до предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года в США.

Издание перечисляет три цели новейших санкций США, затронувших Россию и Китай: создать помехи для экспорта российского оружия в Китай, ослабить Россию как экспортера оружия, предостеречь Индию и Турцию от приобретения российского оружия.

Но тактика Трампа может обернуться бумерангом, считает автор: "США подталкивают Россию и Китай к упрочению стратегического альянса, основанного на старой сентенции "враг моего врага - мой друг".

Немецкая Sueddeutsche Zeitung называет введенные санкции "демонстрацией Трампом своего оружия".

В прошлый четверг Администрация США ввела санкции, под действие которых попадают, в том числе, 33 гражданина России и Китая, имеющие отношение к оборонному сектору обеих стран. "В документе содержатся и завуалированные ссылки на амбициозную цель этой санкционной рулетки - речь идет о российских энергопоставках, в первую очередь о газопроводе "Северный поток-2", по которому газ должен пойти прямиком в Германию", - сообщает автор публикации Штефан Корнелиус.

"Россия чувствует давление и реагирует", - пишет издание. Еще 18 августа, в ходе встречи с канцлером Меркель в Мезеберге, президент Путин довел до ее сведения, что Россия в случае ужесточения санкций возьмет на себя все расходы, связанные с газопроводом.

"Федеральное правительство, без сомнений, не хочет отказываться от газовых сделок с Россией, которые функционировали даже во времена холодной войны. Однако, если российский газ пойдет по трубе, которую будет финансировать российская сторона, Еврокомиссия сможет приостановить поставки, сославшись на нарушение закона о конкуренции: транспортировка и поставки не должны осуществляться одной и той же стороной. Путина, который никогда не демонстрировал особой лояльности в отношении различных директив ЕС, злит и тот факт, что Германия вдруг начала заниматься строительством терминалов для приема сжиженного газа", - пишет издание.

"Крупье в этой задуманной с размахом энергетической рулетке сидит по-прежнему в Вашингтоне, правила игры зафиксированы в законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA). Дополнительно к этому закону в Сенате США были объединены в один три других санкционных закона: если он будет принят, его мощь действительно может парализовать российскую экономику", - говорится в статье.

На прошлой неделе Трамп заявил о том, что, несмотря на желание блокировать реализацию энергопроектов, представляющих угрозу европейской и американской безопасности, - например, "Северный поток-2", США не планируют вводить санкции против компаний, задействованных в проекте, указывает SZ.

В этих словах, по мнению автора, "была скрыта попытка интерпретировать новые санкции, которые были обнародованы в четверг". Трамп продемонстрировал Путину свое оружие, "чтобы не только произвести впечатление на российского президента, но и успокоить Конгресс. Однако последнего раунда игры в рулетку против России еще не состоялось", резюмирует журналист.

Источник: Инопресса