13:39 29.06.2018 | Дайджест | Новости 100197818

Почему Хельсинки? Пять причин, по которым столица Финляндии идеальна для саммита Трампа и Путина

Билли Перриго, Time

"Президент Дональд Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, что ознаменует собой первую официальную встречу этих лидеров на высшем уровне", - пишет  Time.


Автор статьи Билли Перриго приводит пять причин, по которым встреча президентов состоится именно в этом городе.

В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился там с советским лидером Леонидом Брежневым, и они подписали Хельсинкские соглашения, декларацию о совместных намерениях улучшить отношения между коммунистическими и капиталистическими государствами в период наивысшего охлаждения эпохи холодной войны. "Хотя отношения между США и Россией не настолько враждебны, как тогда, история Хельсинки в этом отношении делает их очевидным выбором для проведения саммита", - отмечает автор.

В 1990 году, перед распадом Советского Союза, президент Джордж Буш-старший встретился с советским лидером Михаилом Горбачевым в Хельсинки, чтобы обсудить очередной мировой кризис - конфликт в Персидском заливе, говорится в статье.

Также то, что Финляндия не входит в НАТО, предоставляет Трампу возможность сделать своего рода символический жест, который имеет большой вес в международных отношениях: он покинет территорию НАТО, чтобы встретиться с Путиным, подчеркивает автор.

За несколько дней до саммита Трамп уже будет в Европе - сначала на саммите НАТО в Брюсселе, а потом в Британии, визит в которую он давно откладывал. Это облегчает с логистической точки зрения встречу Трампа и Путина, говорится в статье.

Кроме того, ЧМ-2018, который сейчас проходит в России, завершится в Москве 15 июля. "Хельсинки находятся всего в двух часах полета от Москвы, что делает их удобным местом встречи и для Путина", - говорится в статье.

Хитроумный российский лидер может также увидеть пропагандистские ходы: он сможет закрыть ЧМ, привлекающий пристальнейшее внимание в мире, а затем встретиться с Трампом на следующий день на саммите, который, как и футбольный турнир, будет освещаться глобально, пишет автор.

Источник: Инопресса


ЧМ-2018  НАТО  Россия  Финляндия  

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