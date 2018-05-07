Амбициозные экономические планы Путина на новый президентский срок стали заложниками напряженности

Евгения Письменная, Илья Архипов и Генри Мейер? Bloomberg

Ссылаясь на неназванных "официальных лиц, знакомых с этими планами", Bloomberg сообщает: "Чтобы поспособствовать восстановлению экономических связей с США и Европой, Путин раздумывает о назначении Алексея Кудрина (экс-министра финансов, которого инвесторы уважают за рыночные реформы, проведенные под его руководством во время первого и второго срока Путина) на новый пост, чтобы тот возглавил усилия по восстановлению экономического роста".

"Но особой жажды реальных перемен нет, сказали эти источники, поскольку усиление напряженности в отношениях с Западом укрепило позиции сторонников самодостаточности и дальнейшего расширения роли госкомпаний и госфинансирования", - пишут журналисты Евгения Письменная, Илья Архипов и Генри Мейер. Те, кто, подобно Кудрину, ратовал за смягчение конфликта с Западом, оказались на оборонительных позициях после того, как санкции США и ЕС изолировали крупнейшие российские банки и компании от важнейших технологий и финансирования.

"В качестве шага, который создал бы мощный потенциальный противовес Кудрину, Путин раздумывает о кадровом повышении своего советника по экономике Андрея Белоусова, поборника сильной роли государства в экономике, на пост вице-премьера", - утверждает издание, ссылаясь на неназванных "четырех правительственных чиновников".

Возможно, Белоусов станет курировать экономику вместо Игоря Шувалова. "Как ожидается, премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост", - говорится в статье.

Ожидается также, что президент Путин придаст своим экономическим целям официальную форму в указе, который подпишет вскоре после инаугурации. Среди этих целей - "крупное повышение расходов на такие давно пребывавшие в небрежении сферы, как здравоохранение, образование и инфраструктура", говорится в статье.

"По словам лиц, знакомых с планами, позднее, вероятно, будут предприняты болезненные шаги, в том числе повышение налогов и пенсионного возраста, задуманные, чтобы частично покрыть ассигнования на новые расходы", - передают журналисты.

Источник: Инопресса