Бомба Бэннона взорвала планы республиканцев на 2018 год

Кортни Уивер, Financial Times

"Циклон-бомба" на этой неделе обстрелял атлантический коридор США ледяными ветрами и снегом.

А потом взорвалась другая январская бомба - арктическое противостояние между президентом США и его бывшим Свенгали (зловещий гипнотизер, герой романа "Трильби" Джорджа дю Морье; сильный человек, подчиняющий своей воле другого. - Прим. ред.) и советником, спровоцированное публикацией взрывоопасной книги, рассказывающей все о Белом доме, - отмечает Кортни Уивер в британской газете Financial Times. - "И ты, Бэннон?" - спросила The New York Post под отфотошопленным изображением президента Дональда Трампа и его бывшего главного стратега Стива Бэннона, облаченных в римские одеяния".

"Для Белого дома, на долю которого уже выпало многовато драмы, ссора между президентом и его бывшим главным советником угрожает вылиться в нечто большее: борьбу за базу избирателей Трампа и новую головную боль для Республиканской партии, задумавшейся о промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году, - говорится в статье. - Республиканские депутаты надеялись, что в январе будет доминировать крупное законодательное достижение - проведение исторической налоговой реформы через Палату представителей и Сенат. Вместо этого они отвечают на новую интригу в Белом доме. Это отвлекает внимание от дальнейших законодательных усилий и может помешать им взять разгон перед ноябрьскими выборами".

"Это, без сомнения, вредит [республиканцам], - сказал Джулиан Зелизер, профессор истории в Принстонском университете. - В ключевой момент это переключает внимание с успешного снижения налогов". По мнению ученого, это может привести к "возможному повороту президента к хаосу и турбулентности, к которым сводится происходящее в этом Белом доме". "Это заставит Трампа предпринимать действия, которые многих отвращают", - отмечает Зелизер.

"Джо Уолш, ведущий консервативного ток-шоу и бывший конгрессмен от Республиканской партии, отметил в Twitter, что к нему обращается все больше людей, голосовавших за Трампа и уставших от бесконечной драмы в Белом доме", - передает автор статьи.

Один из них сказал Уолшу: "Смотрите, я голосовал за Трампа, но я устал ото всей этой драмы. Каждый день - новая мыльная опера. Так много твитов и ссор. Это изнурительно".

Источник: Инопресса