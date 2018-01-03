Нефть: возвращение геополитики

Маттиас Ауэр, Die Presse

"Политические беспорядки на Ближнем Востоке подняли цены на нефть до двухлетнего максимума. Опасения, что начинающийся мятеж против иранского правительства может помешать добыче нефти в третьей по величине стране ОПЕК, снова способствовали во вторник росту, и цена за баррель превысила отметку в 65 долларов", - передает Die Presse.

"Таким образом, геополитический риск празднует свое возвращение в мир нефти", - комментирует автор публикации Маттиас Ауэр.

"Повышением цен нефтяные компании обязаны прежде всего картелю ОПЕК. Договоренность производителей о сокращении добычи нефти для стабилизации цен возымела эффект, хотя далеко не все стороны, подписавшие историческое соглашение, соблюдали его до сегодняшнего дня. Выдающимся примером здесь является Россия", - пишет журналист.

Участие в сделке не помешало России выкачать из земли в прошлом году больше нефти, чем когда-либо в постсоветские времена, говорится в публикации.

"С момента прихода к власти Путина в 1999 году добыча нефти в стране увеличилась почти вдвое. Однако прошлогодний трюк был возможен только благодаря тому, что России удалось договориться о сделке с ОПЕК на особых условиях", - сообщает автор.

"В начавшемся году Россия должна ощутить обещанное сокращение добычи нефти. Эксперты впервые за несколько лет ожидают стагнации в российской нефтедобыче", - говорится далее.

Что касается добычи сланцевой нефти в Америке, то в конце 2017 года она находилась на минимальном с октября 2015 года уровне. Это также должно сохранить сегодня цены на нефть на высоком уровне, по крайней мере в первом полугодии, сообщается в публикации.

"Тем не менее, на встрече ОПЕК в ноябре в Вене некоторые страны призывали к выходу из сделки. Громче всех тогда был голос России", - отмечает автор в заключение.

Источник: Инопресса