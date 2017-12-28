Украина: обмен пленными - редкий позитивный сигнал

На воюющем востоке Украины прошел масштабный обмен пленными между сепаратистами и Киевом, пусть и не по принципу Минских соглашений "всех на всех". СМИ усматривают проблеск надежды в зашедшем в тупик конфликте, но и множество противоречивых сигналов, чреватых новой дипломатической позиционной войной: это спор по миротворцам, отзыв российских офицеров из Совместного центра контроля прекращения огня, решение Трампа о поставках Украине оружия.

После резкого обострения боев между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами стороны прервали обстрелы и провели самый масштабный с начала конфликта обмен пленными, сообщает журналист The New York Times Эндрю Хиггинс. В числе освобожденных -73 украинца, которых удерживали повстанцы, и более 200 сепаратистов, захваченных Украиной.

По словам журналиста, Москва испытывает "усталость от западных санкций и ожесточенной междоусобицы среди повстанцев" и проявила "некоторые признаки того, что желает умерить накал конфликта, принесшего ей дипломатические и экономические издержки".

Рейтинг Путина взлетел после захвата Крыма, но от вмешательства на востоке Украины "видимой политической выгоды" российский лидер не получил, подчеркивает Хиггинс.

Повстанцы - непокорная группа вооруженных людей, враждебно настроенных к киевской власти, и ярых пророссийских политических агентов - не проявили интереса к долгосрочному урегулированию, которое лишило бы их российской поддержки. "Путин опасается оттолкнуть от себя жестких националистов в России и, кажется не склонен лишить поддержки повстанцев. Однако он сталкивается с быстрым уменьшением отдачи от военной авантюры, испортившей отношения Москвы с Западом", - пишет автор материала.

Обмен пленными между Украиной и сепаратистами, без сомнения, является радостным событием. В этом зашедшем в тупик конфликте радует любой шаг и любое решение, сокращающие страдания тех, кто оказался в его жерновах. Более 300 человек вернулись домой, однако, замечает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер, "за последние месяцы было слишком много противоречивых сигналов и событий, и каждый намек на подвижки одной из сторон конфликта, как правило, оборачивался новой дипломатической позиционной войной".

Так было, когда президент Путин неожиданно принял давнее требование украинской стороны относительно миротворцев ООН. "Переговоры по этому вопросу ведутся, однако представления сторон относительно задач миссии сильно разнятся", - указывает автор.

Кроме того, Россия отзывает своих военных из Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК), хотя благодаря усилиям в рамках этой миссии были сохранены важные объекты инфраструктуры по обе стороны от линии фронта, говорится в статье.

"Неизвестно, к каким последствиям приведет решение американцев поставлять Украине оружие. Не исключено, что лучшее обеспечение украинской армии поможет стабилизировать ситуацию. Однако вероятно и то, что одна перспектива такого шага может привести к эскалации", - отмечает Везер.

На Украине были освобождены военнослужащие, попавшие в плен во время боев, а также гражданские лица, подозреваемые в действиях в поддержку противоположного лагеря, сообщает журналист Le MondeБенуа Виткин.

Обмен пленными по принципу "всех на всех" - один из первых пунктов Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года, однако, несмотря на кажущуюся простоту осуществления, подобные обмены нечасты (последний произошел в сентябре 2016 года). Виновато либо отсутствие доброй воли у воюющих сторон, либо общий застой в осуществлении Минских соглашений, полагает автор.

В этот раз руководители мятежников взяли на себя обязательства на государственном уровне, замечает автор. Российский президент Путин в первый раз поговорил с ними по телефону в середине ноября, чтобы обсудить эту тему. Православный Патриарх Московский, со своей стороны, организовал 25 декабря встречу с сепаратистскими лидерами "народных республик" Донецка и Луганска и главным украинским переговорщиком Виктором Медведчуком, чтобы окончательно оформить соглашение.

Среди пленных, освобожденных в среду, оказался Алексей Кириченко. По его словам, он добровольно пошел в армию и был взят в плен российскими солдатами в августе 2014 года в боях за Саур-Могилу. Журналист Le Monde встретился с ним случайно в его первом месте содержания под стражей, и пленник попросил его связаться с его женой Лилией Д. Тогда Кириченко предполагал, что его скоро освободят. В итоге это случилось лишь через три с половиной года, пишет Виткин. Его содержание под стражей было отмечено многочисленными притеснениями и подневольным трудом.

"Обмен пленными между сепаратистами и Киевом на востоке Украины прошел без серьезных инцидентов, и, хотя вновь не удалось договориться об обмене "всех на всех", это был самый масштабный обмен пленными за весь период с начала конфликта в 2014 году", - сообщает журналист El Pais Родриго Фернандес. "Участие патриарха РПЦ Кирилла сыграло решающую роль", - полагает он.

"Опасения, что договоренность об обмене сорвется в последнюю минуту на сей раз, к счастью, не оправдались, но не все лица, включенные в список на обмен, были доставлены на место. Из 306 пленных, которых удерживал Киев, в зону, подконтрольную повстанцам, перешли 246. Ирина Геращенко, представитель Украины, объяснила это тем, что 40 человек из списка были освобождены еще раньше, а еще около 20 человек в последний момент отказались возвращаться в сепаратистскую зону", - пишет корреспондент.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) был посредником между сторонами конфликта. Его сотрудники лично общались со всеми пленными, выясняя, что они решили насчет обмена, к которому, по словам Миладина Богетича из МККК, обе стороны отнеслись "уважительно".

"РПЦ сыграла активную роль для того, чтобы обмен стал возможным, патриарх Кирилл лично внес свой вклад, встретившись с лидерами повстанцев - Захарченко и новым главой так называемой ЛНР Леонидом Пасечником, - говорится в статье. - Президенту России Владимиру Путину также пришлось принять меры по этому вопросу".

Последние недели были отмечены ростом напряженности между конфликтующими сторонами и взаимными обвинениями в нарушениях режима прекращения огня, говорится далее. Кроме того, 10 дней назад Россия вывела своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) из-за новых бюрократических требований Киева, которые обязывают всех российских граждан предоставлять предварительную информацию для любой поездки на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение России о выводе своих офицеров из СЦКК "неожиданным и провокационным", говорится в статье.

Почти 400 человек теперь смогут отпраздновать православное Рождество в кругу семьи, комментирует обмен пленными корреспондент Der Standard Андре Баллен.

"Для тех, кто имеет к этому отношение, это огромное облегчение", но "без воли вести реальные переговоры о будущем региона, без настоящих политических уступок и компромиссов с обеих сторон ни к какому долгосрочному миру прекращение огня привести не может", пишет Баллен. Если не будет "мощного стимула на политическом уровне", проблеск надежды исчезнет.

Источник: Инопресса