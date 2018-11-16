В украинской сфере торговли обяжут принимать безналичные платежи

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) разработало проект постановления Кабмина, в котором указаны графики реформы. Помимо этого, предлагается упростить процедуры оплаты и внедрить использование новых сервисов.

Сообщается, что нынешний график перевода сферы торговли на POS-терминалы утратил актуальность еще в 2011 году, так как он разрабатывался на основе графика, базирующегося на размере населенного пункта.

МЭРТ представило обновленную версию проекта 14 ноября. В ведомстве предлагают установить обязательный график, начиная с лета 2019 года. Расширится и список способов безналичной оплаты товаров.

В проекте говорится о том, что субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу товаров (предоставление услуг), включая товары (услуги), продаваемые дистанционно, должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары (оказанные услуги) с использованием электронных платежных средств при помощи платежных устройств или электронных платежных сервисов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ПриватБанк намерен сократить до минимума объемы валютных депозитов. Заместитель председателя также утверждает, что банк не ожидает, что ему будут нужны дополнительные вливания от государства: дорезервирование будет выполнено за счет прибыли Приватбанка.